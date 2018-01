Breiter Protest gegen die Agrarbranche in Berlin

„Wir haben es satt!“

Am 20. Januar fand zum achten Mal in Folge die Groß-Demonstration „Wir haben es satt“ in Berlin statt. Seit 2011 nehmen jedes Jahr im Januar etliche Menschen an dieser Veranstaltung teil, die parallel zur Grünen Woche, der wichtigsten Messe der Agrarbranche, in der Hauptstadt verläuft. Zu den rund 50 Umwelt-, Verbraucher-, und Landwirtschaftsorganisationen des Bündnisses gehört auch der Demeter-Verband, außerdem sind weitere wichtige Bio-Verbände wie Naturland und Bioland, aber auch viele Landwirtinnen und Landwirte dabei.