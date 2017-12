Waldorfschulen, die Pflegemittel von Weleda, Anthroposophische Medizin und Therapie, nachhaltige Unternehmen wie Alnatura oder die GLS-Bank – all diese Impulse und mehr sind aus Anregungen Rudolf Steiners hervorgegangen. Seine Weltsicht zielte bereits vor rund 100 Jahren auf eine Lebensweise, die heute für immer mehr Menschen selbstverständlich wird. Info3, die Zeitschrift für Anthroposophie im Dialog, verbreitet dieses Lebensgefühl aus Nachhaltigkeit und Achtsamkeit, aus Praxiserfahrung und geistigem Tiefgang – lassen Sie sich davon anstecken! Lesen Sie inspirierende neue Gedanken und lassen Sie sich für Ihr eigenes Leben anregen, egal ob es um Gesundheit, bewussten Konsum, Erziehung oder Partnerschaft geht. Verfolgen Sie aktuelle politische Entwicklungen oder gehen Sie großen Gedanken über Fragen von Leben und Tod nach. Zu all diesen Themen gibt es in Info3 regelmäßig Reportagen, Essays und Interviews.

Das Info3 Geschenk-Abonnement (11 Ausgaben) kostet € 58,- für Leser im Inland, € 75,- im näheren Ausland und € 80,- für den Versand nach Übersee. Und das Beste: Als Schenkender erhalten sie als Prämie den erfolgreichen Gesundheitsratgeber „Besser leben durch Selbstregulation“ von Dr. med. Frank Meyer. Außerdem unterstützen Sie mit dem Abo den unabhängigen und engagierten Journalismus, für den Info3 mit seinen MitarbeiterInnen einsteht.

Das Abonnement kann jederzeit gekündigt werden, Restbeträge unter € 12.- werden jedoch nicht erstattet und kommen unserem Sozialfonds zugute.

Bitte geben Sie sowohl Ihre Adresse (für die Rechnungsstellung) als auch die Adresse des Empfängers des Abonnements an. Der Abo-Preis (siehe oben) richtet sich nach dem Wohnort des Empfängers!

Bitte senden Sie uns einfach eine formlose E-Mail mit den nötigen Angaben unter dem Betreff „Geschenkabo“ an: vertrieb@info3.de