Zum diesjährigen Unwort des Jahres wurden die „Alternativen Fakten“ gekürt. Gewöhnlich verbindet man die mit dem Beginn der Trump Ära. Dass nun auch die Deutsche Bundesregierung auf derartige Fakten zurückgreift ist neu. Behauptet wird vom Bundesministerium für Gesundheit, dass in den letzten zehn Jahren ca. 190.000 Menschen an Erkrankungen gestorben seien, gegen die man hätte impfen können. Das ist die irritierende Antwort auf eine Anfrage der Bundestagsfraktion der FDP, die zunächst als Meldung auf dem Twitteraccount der „Tagesschau“ und anschließend auch vom Bundestag in einer „Basisinformation“ verbreitet wurde.

Auf der Website www.impf-info.de des Arztes für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Dr. med. Steffen Rabe, heißt es dazu: Von diesen extrem hohen Zahlen gehen die Schätzungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) aus, „deren Grundlage wiederum die Bundesregierung nicht mitteilt“.

Die Todesopfer seien infolge einer schleichenden Hirnentzündung (SSPE) zu beklagen, die von Masernerkrankungen herrühren und die tatsächlich immer tödlich ausgehen. Aber: Der unschöne Rechentrick bei der Sache ist, dass das RKI nach eigenen Angaben auf die Statistik der Krankenhausdiagnostik zurückgreift, in denen die Diagnosen bei der Entlassung eines Patienten aus der Klinik anonym aufgelistet werden. „Da im Laufe des monate-, oft jahrelangen Erkrankungsprozesses bei der SSPE immer wieder stationäre Krankenhausaufenthalte notwendig werden“, erscheinen diese Patienten ohne Namen, so oft sie auf stationäre Hilfe angewiesen sind „jedes Mal als neuer, zukünftiger Todesfall.“

Es gilt also weiterhin, bei der schwierigen Entscheidungsfindung Impfen oder Nicht-Impfen, sich zuerst immer vom Arzt des Vertrauens beraten zu lassen. So schlägt es der anthroposophisch orientierte Bürger- und Patientenverband GESUNDHEIT AKTIV e. V. vor. Der stehe allerdings unter dem Druck der „medizinischen Standards“ und „den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut (STIKO) Folge zu leisten.“ Außerdem erhalte er nur ein Honorar, wenn auf die Beratung dann auch eine Impfung erfolge.

Eltern können sich auch an die PATIENTENINITIATIVEN für Anthroposophische und Integrative Medizin wenden. In deren Geschäftsstellen gibt es umfangreiches Material zum Thema.

Mittlerweile reduziert sich der Diskurs auf den Punkt „Allgemeine Impfpflicht: Ja oder Nein?“. Daher wird am 23. und 24. Februar von GESUNDHEIT AKTIV und dem Verein Ärzte für Individuelle Impfentscheidung e. V. in Berlin der Kongress „Impfen: Selbstbestimmung oder Bürgerpflicht“ ausgerichtet, bei dem Differenzierung und ein breiter Dialog möglich sein sollen. Es diskutieren Wissenschaftler, kritische Ärzte, Bürger- und Elternvertreter, Politiker und Vertreter der Ständigen Impfkommission.

